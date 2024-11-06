大接戦となったアメリカ大統領選。トランプ氏が勝利宣言を行いました。支持率が僅差のなか、なぜトランプ氏が優位になったのでしょうか。（6日午後6時30分過ぎの放送より）【写真を見る】トランプ氏が演説で“勝利宣言”支持率僅差でなぜ優位に？“政治分断”は生活にも影響【Nスタ解説】トランプ氏 演説で“勝利宣言” 支持率僅差 なぜ優位に?熊崎風斗キャスター:トランプ氏がフロリダ州で“勝利宣言“を行いまし