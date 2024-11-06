６人組アイドルグループ・甘党男子が６日、横浜市内で「甘党男子ＺＥＰＰＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２４」の千秋楽公演を行った。スイーツ好きが集まり１８年に結成されたグループで、全国各地でのイベントで音楽と笑顔とお菓子を届ける活動をしている。グループが言うファンの呼び名「シュガー」１０００人の前で、この日リリースされた１ｓｔミニアルバム「あまだんスイーツボックス」の収録曲「ティラミス」「カヌレ」な