猛暑真っ只中の8月12日、a flood of circleのデビュー15周年記念公演<LIVE AT 日比谷野外大音楽堂>は、立見も含めた完全ソールドアウト、3時間超え全32曲の熱演で幕を下ろした。そのステージでリリースを発表しつつ「まだ出来ていない」と語っていたニューアルバム『WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース』の完成だ。◆a flood of circle 動画 / 画像これまで以上にソリッドなロックが詰まったアルバムには、山小屋でメンバー