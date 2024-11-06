【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■1stミニアルバム『NALLINA』のパッケージ内容も公開！ NEXZが韓国で11月18日、日本では11月29日にリリースする1stミニアルバム『NALLINA』の最新ビジュアルと商品詳細を公開した。 あらゆるものが宙を舞い、周辺が“大騒ぎ”なシチュエーションにもまったく動じず、余裕の表情を見せるNEXZ。 ストリートブランドのルックブックのような仕上がりのアー