【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■JIMINが伝えきれなかった想いを綴った直筆の手紙も初公開！ HYBEが展開する展示ブランド「HYBE INSIGHT」によるBTS JIMINのソロ展示イベント『Jimin Exhibition ‘The Truth Untold’ IN JAPAN』が、2025年1月10日から2月16日まで東京・ベルサール新宿南口で開催される。 これまでHYBE LABELS所属のアーティストIPを活用して多彩な展示を行ってきたHYBE INSIGHTが手掛け