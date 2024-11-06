12月16日（月）満月の日に、Name the Nightの1stアルバムが発売となる。Name the Nightは、SKA SKA CLUB／ROCK'A'TRENCHの山森大輔、畠山拓也、ASIAN KUNG-FU GENERATION／PHONO TONESの伊地知潔、ベーシストMIYAによる新バンドで、事務所やレーベルに属さず、レコーディングからプロモーションまで自分たちで手がけるというD.I.Yスタイルで活動し、満月の夜に新曲を発表し続けているバンドだ。全ての夜に名前をつけていくべく、バ