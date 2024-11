デビュー30周年イヤーを記念して、2025年2月9日に東京ガーデンシアター公演を発表した黒夢。10年振りの再始動となるライブに、先行受付の初日時点から応募が殺到。即バースト状態となりチケットの完売が見込まれるため、急遽2月11日、ぴあアリーナMMにて追加公演の開催が決定した。チケットの最速先行は11月26日より受付開始。<CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR>日時:2025年2月11日(火・祝)OPEN 16:00/START 17:00会場