ポケットに商品入れて「マジ余裕」万引きの一部始終とみられる動画が物議FNNプライムオンライン

ポケットに商品入れて「マジ余裕」万引きの一部始終とみられる動画が物議

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • YouTubeに「万引きの一部始終」とみられる動画が投稿された
  • ポケットに商品を入れて店を出て、「マジ余裕」と述べる様子も
  • 批判に対し「万引きすらできないチキン」などとあおるような発言もあった
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