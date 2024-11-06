茨城県内の高速道路で、撮影者の車に後ろから猛スピードで迫るシルバーの車。急ハンドルで路側帯から追い越しをする危険な瞬間です。小石が当たる音がするほど、すぐ近くを猛スピードで走行。一体どれくらいの速度だったのでしょうか？交通事故鑑定人・熊谷宗徳さん：白線の終わりから次の白線の終わりまでの間隔が20メートルになるんですけど、その20メートルを走る間の速度を解析したところ、130km以上という速度が出ています。