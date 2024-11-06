GLIM SPANKYが11月27日、メジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『All the Greatest Dudes』をリリースする。同作品収録曲はファンからのリクエストをもとにGLIM SPANKYメンバーが選曲した全28曲だが、未発表となっていた1曲が発表となった。◆GLIM SPANKY 動画 / 画像その1曲とは「愛が満ちるまで feat. LOVE PSYCHEDELICO」。同曲が11月13日にアルバムより先行デジタルリリースされることも明らかとなった。GLIM SPANKYとLOVE