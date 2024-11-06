「高額当選金を受け取れる」などのうそのメッセージを送り、手数料の名目で電子マネーや現金をだまし取ったとして、宮城県警は仙台市青葉区、無職大橋和之容疑者（35）、アルバイト須川義巳容疑者（40）、無職木村健太容疑者（32）ら29人を組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）の疑いで逮捕し、6日発表した。県警は大橋容疑者らは特殊詐欺グループで、押収した帳簿などから2020年以降、3700人以上から総額約70億円をだまし取った