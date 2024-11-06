＜第37回東京国際映画祭クロージングセレモニー＞◇6日◇TOHOシネマズ日比谷コンペティション部門に出品された映画「敵」（25年1月17日公開）主演の長塚京三（79）が、最優秀男優賞を受賞した。「敵」は東京グランプリ／東京都知事賞と、吉田大八監督（61）の監督賞を含め3冠を獲得。邦画の3冠制覇は、2005年（平17）の、根岸吉太郎監督（74）佐藤浩市（63）主演の「雪に願うこと」以来19年ぶり。邦画の最高賞受賞、日本人俳優の最