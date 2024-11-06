PURPLE KISSが、魔女のコンセプトでカムバックした感想と共に、ニューアルバムのポイントを紹介した。彼女たちは最近、ソウル広津（クァンジン）区のあるカフェでOSENに会い、7thミニアルバム「HEADWAY」に関するインタビューを行った。「HEADWAY」は前進という意味で、人生の中で様々な分かれ道があっても、自身だけの方向を選択しようというメッセージが込められた。固定化した社会の基準から抜け出し、自分の個性と信念をもとに