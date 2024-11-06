「ドリップ オン Winter Limited−ALMOND BLEND−」（パッケージ表面／裏面）キーコーヒーは、冬季限定の特別な味わい「ドリップ オン Winter Limited−ALMOND BLEND−」を、12月1日から全国のキーコーヒー直営ショップおよび「KEY COFFEE OFFICIAL ONLINE SHOP」や「アマンド六本木店」で、期間限定発売する。「ドリップ オン Winter Limited − ALMOND BLEND −」は、チョコレートを思わせるほろ苦い香味やメイプルシロップのよ