ついに投票日を迎えたアメリカ大統領選挙。歴史的大接戦とも言われる戦いの行方はどうなるのでしょうか。（6日午後4時過ぎの放送より）【写真を見る】大接戦のアメリカ大統領選「共和党支持者の争点の熱意大きかった」勝敗分ける“激戦州”の行方は【Nスタ解説】米大統領選 “激戦州” 行方は? 歴史的な大接戦良原安美キャスター:アメリカ大統領選挙は選挙人をどれだけ奪えるかという“争奪戦”です。合わせて538