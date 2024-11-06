川崎市役所（資料写真）川崎市交通局は６日、自動車運転処罰法違反（過失運転致傷）の罪で相模原簡裁から罰金４０万円の略式命令を受けた鷲ケ峰営業所の男性運転手（４６）を停職４カ月とするなど、計５人を懲戒処分にした。同局によると、男性運転手は２０２１年１０月３日午後９時５０分ごろ、相模原市中央区の国道交差点で軽乗用車を運転し、自転車で横断歩道を渡っていた１０代の男性に衝突して男性に重傷を負わせ、気付か