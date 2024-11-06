グラビアタレントでプロ雀士の岡田紗佳が４日放送のフジテレビ「ネプリーグ＆呼び出し先生タナカ合体ＳＰ」に出演。知性を見せつけた。「呼び出し先生タナカ」のパートに登場。「高学歴優等生Ｎｏ．１決定戦」として、青山学院大卒の岡田は、東大出身の佐々木恭子アナ、京大出身の辰巳琢郎、早大卒のハリセンボン箕輪はるか、慶大卒の紺野美沙子とクイズで競い合った。英会話では流暢に対応し、先生から「エクセレント！」と