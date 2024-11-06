ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00〜16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。11月3日（日・祝）の放送のテーマは「秋に響く音色！『ピアノ・イントロ』ソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか!?「ももいろクローバーZのSU