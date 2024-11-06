秋の叙勲の大綬章親授式が6日、皇居・宮殿「松の間」で行われた。天皇陛下は、旭日大綬章に選ばれた元連合会長の古賀伸明さん（72）、元環境相の小沢鋭仁さん（70）ら計4人に勲章を手渡した。大綬章授与式後、受章者らにおことばを述べる天皇陛下=2024年11月6日午前11時1分、皇居・宮殿「松の間」、代表撮影親授式には米国の元サイバー軍司令官ポール・ミキ・ナカソネ氏とアラブ首長国連邦の元外相、ラーシド・アブダッラー・