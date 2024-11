ゲーミングPCブランドのOneXPlayerが、AMDのAI PC向けプロセッサである「Ryzen AI 9 HX 370」や、7インチ・144Hzの有機ELディスプレイ(OLED)を搭載したモバイルゲーミングPCの「ONEXFLY F1 Pro」を発表しました。AMD-powered OLED handheld aims to rival the Steam Deck OLED - Ryzen 9 AI HX 370 runs Black Myth: Wukong at 50-60 FPS with 1080p low settings | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/video-games/handh