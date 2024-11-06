アメリカ大統領選挙は、日本時間のきょう開票が行われ、共和党候補のトランプ前大統領の優勢も伝えられる中、民主党候補のハリス副大統領との大接戦が続いています。県内に住むアメリカ人の有権者に今回、どう考えて投票したのか、そして分断が進んでいるとされる母国アメリカをどう感じているのか聞きました。富山市で夫とともにゲストハウスを経営している、オレゴン州出身のデルゼル・クロイさんです。アメリカ大統領選挙は、国