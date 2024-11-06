アメリカ大統領選挙は、日本時間のきょう開票が行われ、共和党候補のトランプ前大統領の優勢も伝えられる中、民主党候補のハリス副大統領との大接戦が続いています。県内に住むアメリカ人の有権者に今回、どう考えて投票したのか、そして分断が進んでいるとされる母国アメリカをどう感じているのか聞きました。富山市で夫とともにゲストハウスを経営している、オレゴン州出身のデルゼル・クロイさんです。アメリカ大統領選挙は、国
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 粗品「大嫌いな老害」実名ディス
- 2. パックン トランプ氏勝利に失望
- 3. 石破首相のウソ発言 国民が怒り
- 4. トランプ氏の勝利 日本への影響
- 5. のんは出禁 各局が続ける理由
- 6. 小栗旬 坂口らと深夜宅飲みか
- 7. 初音ミクと結婚の男性 韓で物議
- 8. 子作りはコスパ悪い 投稿に苦言
- 9. Number_i起用 KOSEに批判殺到
- 10. 日本の出生数 初数値にパニック
- 1. 石破首相のウソ発言 国民が怒り
- 2. トランプ氏の勝利 日本への影響
- 3. 日本の出生数 初数値にパニック
- 4. 194キロ死亡事故 腰から下は粉砕
- 5. プーチン氏 トランプ氏を祝わず
- 6. ジンベエザメ 海遊館個体と判明
- 7. 山本代表の動画 釈明も批判殺到
- 8. 司法試験 最年少の17歳が合格
- 9. ダンディ 有楽町に大量出現
- 10. 「マジ余裕」万引き動画に批判
- 1. 70代夫婦が音を上げた愛娘の願い
- 2. 石破首相 トランプ氏に祝意
- 3. 65％の企業がすでに払ってない…「賃上…
- 4. 維新の馬場代表が代表選不出馬を表明
- 5. 「自転車で歩道を走行」で罰金?
- 6. ｢菅内閣の轍は踏まない｣オミクロン対策…
- 7. 報道で逮捕知った 養蜂場も驚き
- 8. 隅田川に隣接 公園の注意に衝撃
- 9. 維新の馬場伸幸代表、代表選に出馬せず…
- 10. どや顔の石原知事「ざまあ見ろ」
- 1. 初音ミクと結婚の男性 韓で物議
- 2. トランプ氏 132年ぶり返り咲き
- 3. ハリス氏会場 ゴミだけ残される
- 4. がんの牛 安楽死直前に仲間集結
- 5. 元K-POPアイドル キス写真公開
- 6. ハリス氏「話さない」 演説中止
- 7. トランプ氏 日本に負担増要求か
- 8. ビットコイン 過去最高値を更新
- 9. ハリス氏「ガラスの天井」破れず
- 10. 歩行者の「信号無視」合法化 NY
- 1. そごう西武4店 元日13年ぶり休業
- 2. なぜ「無敵の人」が生まれるのか
- 3. がん5回克服「高額治療は不要」
- 4. 信号の押しボタン「差」生じる訳
- 5. 加熱式たばこ機器 一部値下げへ
- 6. PWなしでログイン可能 衝撃欠陥
- 7. 完全在宅 通勤手当返金は必要か
- 8. ミニストップ「温×冷」スイーツ
- 9. JAL 電動スケーター大手と協業へ
- 10. 日経平均株価 上げ幅1100円超に
- 1. Xの公式アパレル 突如販売を開始
- 2. Amazonでビールなどが最大27%OFF
- 3. 「Leitz Phone 3」クイックフォトレビ
- 4. 日本MS、Surface Pro 3向け赤色タイプ…
- 5. 最高水準の表面硬度と貼りやすさ、ハク…
- 6. 富士フイルム「X100V」発表。初搭載の…
- 7. Wordを思い通りに操作する！ 選択範囲…
- 8. X ブロックの仕様変更の適用開始
- 9. ワイモバイル、初の「らくらくスマート
- 10. つくりはまるで炊飯器。釜のようにタン
- 1. 北澤豪氏がW不倫か 文春が直撃
- 2. 山本由伸 モデルとLAでデートか
- 3. 大谷の取材拒否報道 フジが回答
- 4. 大谷 脱臼で手術を行った理由
- 5. 4登板の元オリ右腕 2億で新契約
- 6. 日本代表の2試合 無料配信が決定
- 7. 筒香 三上アナの訃報に号泣した
- 8. つば九郎&ドアラ ツアー開催へ
- 9. 豪代表 日本のコンビニ全然違う
- 10. 大谷負傷「左肩は不幸中の幸い」
- 1. 粗品「大嫌いな老害」実名ディス
- 2. パックン トランプ氏勝利に失望
- 3. のんは出禁 各局が続ける理由
- 4. 小栗旬 坂口らと深夜宅飲みか
- 5. 子作りはコスパ悪い 投稿に苦言
- 6. Number_i起用 KOSEに批判殺到
- 7. 長谷川雅紀 深刻な体のトラブル
- 8. 広末涼子の奇抜衣装に指摘殺到
- 9. 元美少女タレント 顔面大火傷に
- 10. 狩野英孝 熱中症の後遺症を告白
- 1. 深夜2時30分事件発生 娘が大泣き
- 2. やってたら老け見え確定のメイク
- 3. 想像以上に美味しいミスドのご飯
- 4. 一瞬で今っぽく UNIQLO破格の鞄
- 5. 「早く産みなさい」メンタル崩壊
- 6. 1枚でコーデ完成 無印ワンピース
- 7. オシャレ見え 3COINSカーテン
- 8. マニア愛用 ユニクロセーター
- 9. 浮気した男性の「定番セリフ」
- 10. FENDIからおにぎり形バッグ登場