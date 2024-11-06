中国生態環境部は6日午前、定例記者会見を開き、「中国の気候変動対応の政策と行動2024年年次報告」を発表しました。「報告」は中国が継続的かつ強力に推進している炭素排出削減の効果を紹介しています。「報告」によれば、中国は気候変動に積極的に対応する国家戦略を実施し、新たな進展を収めたと指摘しています。エネルギー消費構造では、低炭素化が一層進んでいます。中国は2023年の時点で、全体のエネルギー消費に占める非化
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