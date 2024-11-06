二刀流で来季“復活”を目指す大谷翔平の凄みを元同僚が証言ドジャースは5日（日本時間6日）、大谷翔平投手が左肩の関節鏡視下手術を受けたと発表した。ワールドシリーズで負傷し、左肩を脱臼。関節唇を損傷していた。今回の手術からリハビリが順調に進めば、スプリングトレーニングには間に合う見込み。右肘トミー・ジョン手術からの復帰も合わせて、来季の「二刀流復活」を目指すことになる。元同僚も、大谷の「二刀流復活」