上関原発の建設計画を巡り県が海の埋め立て免許の延長を許可したのは違法などとして住民らが起こした民事裁判について、山口地裁は6日、原告側敗訴の判決を言い渡いしました。訴えていたのは、上関原発建設計画に反対している「住民訴訟の会」の会員らです。訴えによると原告の住民らは上関原発建設計画で、山口県が、中国電力に対し、埋め立て免許の延長を許可したのは「違法な判断」と主張。県に対し、免許の延長許可に関する書