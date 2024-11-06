子どもの虐待に対する児童相談所と広島県警の連携を強化しようと合同訓練が行われました。 呉市で６日、約８０人が参加した訓練は虐待の疑いがある小学生が登校しなくなり、保護者と連絡が取れないため児童相談所の職員と警察官が家を訪れる想定で行われました。 子どもとの面会を拒否する保護者に対しドアチェーンを切るなど強制的な対応も実践されました。 広島県によりますと、児童虐待の相談件数は増加傾向にあり昨年