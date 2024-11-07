ＪＲ東日本は６日、運転士のみで運行する「ワンマン運転」を首都圏の主要路線に順次導入すると発表した。人手不足に対応するためで、２０２５年春に常磐線（綾瀬―取手）各駅停車と南武線（川崎―立川）で始め、３０年ごろまでに首都圏の主要路線へ拡大する。２６年春に横浜・根岸線（八王子―大船）、３０年ごろまでに山手線や京浜東北・根岸線、中央・総武線各駅停車、埼京・川越線で実施を目指す。