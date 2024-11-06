大阪・関西万博をPRするために訪れた吉村洋文大阪府知事（中央）と記念写真に納まる北海道と東北6県、新潟県の知事ら＝6日午後、仙台市北海道と東北6県、新潟県の知事による「北海道東北地方知事会議」が6日、仙台市で開かれた。能登半島地震やその後の豪雨被害を踏まえた防災対策の抜本強化や、東日本大震災からの復興に対する財政支援の継続を国に要望。東北地方で豪雨災害が激甚化していることを念頭に、治水対策の充実も求め