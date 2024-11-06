俳優の桐谷健太（44）「GENERATIONS」佐野玲於（28）らが6日、都内で行われた、ABEMAオリジナルドラマ「インフォーマ―闇を生きる獣たち―」の放送前日プレミアイベントに登場した。この記事の写真を見る作家・沖田臥竜氏が自身の小説を原作に、監修も務め、昨年放送されたドラマ「インフィーマ」の新シリーズ。あらゆる情報に精通し、社会を裏で操る謎の情報屋、通称“インフォーマ”の木原慶次郎（桐谷）と、ゴシップ週刊誌の記