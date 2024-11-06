米大統領選は5日に投開票され、共和党ドナルド・トランプ前大統領（78）が当選を確実にした。AP通信が報じた。初の女性大統領を目指した民主党のカマラ・ハリス副大統領（60）は及ばなかった。4年ぶりにトランプ氏が大統領に復帰し、「米国第一」路線への揺り戻しが起きる。世界も大きな変化への対応を迫られる。【写真】「勝利宣言」したトランプ氏がカメラを指さすトランプ氏は6日午前2時半ごろ、フロリダ州ウェストパーム