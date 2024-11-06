第37回東京国際映画祭で最高賞「東京グランプリ」などに輝き、審査委員らと写真に納まる吉田大八監督（左から5人目）と、最優秀男優賞を受賞した長塚京三さん（同6人目）＝6日午後、東京都千代田区第37回東京国際映画祭の授賞式が6日、東京都千代田区で開かれ、吉田大八監督の「敵」がコンペティション部門の最高賞「東京グランプリ」と最優秀監督賞、最優秀男優賞（長塚京三さん）の3冠に輝いた。映画祭は同日、閉幕した。日