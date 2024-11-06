【ワシントン共同】米大統領選で、主要メディアは共和党候補ドナルド・トランプ前大統領（78）が民主党候補カマラ・ハリス副大統領（60）を破り、勝利を確実にしたと報じた。共和党が政権を奪還。「米国第一」を再び推進するとみられる。