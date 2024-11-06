■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8604) 野村 東証プライム (5384) フジミインコ 東証プライム (6368) オルガノ 東証プライム (9130) 共栄タ 東証スタンダード (7011) 三菱重 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース (3288) オープンＨ 東証プライム