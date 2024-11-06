今年度、山口県内ではクマによる人身被害が3件発生し、過去最多となっています。周南市鹿野地区でもクマの目撃情報が相次ぎ5日、クマ出没警報が発令されました。周南市鹿野地区では先月27日から5日までの間に住宅の近くや道路などで6件、クマの目撃情報が寄せられています。これを受け県は5日「クマ出没警報」を発令、6日、県と市の担当者や地元猟友会などが今後の対応について話し合いました。鹿野地区では、すでに捕獲用のワナを