ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社のジュニア内ユニット・美少年の佐藤龍我（２１）が６日、都内で上演された「雲のむこう、約束の場所」リーディング・オーケストラ・コンサートに出演し、ＬＩＬＬＥＡＧＵＥの中村竜大（１９）らと熱演を繰り広げた。原作は、２００４年に公開したアニメーション監督の新海誠氏による初長編映画。リーディングとオーケストラによる生演奏に原作映像を融合、新たな作品として誕