アメリカ大統領選を巡り、石破首相は6日、記者団の取材に応じ、「トランプ氏の勝利宣言を聞いた。トランプ氏の勝利に心からのお祝いを申し上げる。また合衆国国民の民主主義の選択に敬意を表する」と述べた。また、「今後、関係を密にしながら日米同盟、日米関係をさらなる高みに引き上げたい」と強調した。さらに、「今後、トランプ氏と早急に接点を持つべく努力する」と述べたが、会談などの具体的な日程については「現在、調整