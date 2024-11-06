中日の草加勝投手が６日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、２００万円減の１４００万円でサインした（金額は推定）。１年目の今季は登板なし。２月１日に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、リハビリに費やした１年間を振り返り、「チームにもファンの方にも申し訳ない。来年以降はけがをしない体をつくりつつ、チームの勝ちのために腕を振っていきたい」と飛躍を誓った。手術後