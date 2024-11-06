民主党のハリス副大統領（60）と共和党のトランプ前大統領（78）が争う米大統領選。優勢が伝えられている共和党のトランプ前大統領は6日未明、フロリダ州ウェストパームビーチに集まった支持者らを前に「勝利宣言」をしました。ハリス副大統領の陣営が開いた開票を見守る集会で、ハリス氏の劣勢を伝えるテレビ中継を見る支持者ら==2024年11月5日午後11時27分、米ワシントン、藤原伸雄撮影一方、劣勢が伝えられているハリス副