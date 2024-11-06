Hitoshi Ishida［東京６日ロイター］ - ジーエス・ユアサコーポレーションは６日、２４年４─９月期の営業利益が前年同期比２４％増の１５７億円になったと発表した。自動車電池などの販売増に加え、販売価格是正の効果が利益を押し上げ、過去最高となった。純利益は同５７％増の９４億円。通期見通しは売上高５９００億円、営業利益４４０億円、純利益２６０億円の見通しを据え置いた。上期業績は上振れ基調だったが、