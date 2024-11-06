来年度の税制改正をめぐる与党の議論が6日、始まった。自民党側は、国民民主党が求めている減税案を受け入れ、所得税がかかる年収の最低ライン「103万円の壁」を見直す方向で検討に入る。先の衆院選で少数与党となった自民が、国民民主の要求をどこまで受け入れるかが、年末にかけての議論の焦点となりそうだ。【写真】「103万円の壁」悩むバイト独自に壁を除いた会社に起きた変化この日、自民の税制調査会（宮沢洋一会長）