5日午後、ソウル龍山（ヨンサン）区CGV龍山アイパークモールで映画「グラディエーターII 英雄を呼ぶ声」のVIP試写会が行われ、少女時代のユリ、KARAのスンヨン、VIVIZ、ソン・ジュノ＆キム・ソヒョン夫婦、射撃の国家代表キム・イェジ、ミスコリア出身のビューティーモデルイ・ヨンイン、歌手のLANA、インフルエンサーのダシャ・テゥアランらが参加した。同作は、ローマ帝国軍の侵攻により愛する妻を殺され、捕虜として拘束された