日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月6日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限4488(2426) TOPIX先物 12月限 988( 753) 日経225ミニ 11月限 300( 300) 12月限 14375( 13755) ◯大和証券 限月取