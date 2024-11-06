日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月6日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 38174( 36067) 3月限 378( 128) TOPIX先物 12月限 40463( 39711) 日経225ミニ 11月限 42564( 42064) 12月限744222(74409