番組制作費などの名目で虚偽の伝票を提出し、勤務先だった松竹から金をだまし取ったとして、警視庁築地署は6日までに、詐欺の疑いで、東京都新宿区、元同社チーフプロデューサー伊藤仁吾容疑者（55）を逮捕した。逮捕容疑は、2018年3月〜19年11月ごろ、複数回にわたり虚偽の精算伝票を作成し、自身の預金口座に計約18万円を振り込ませてだまし取った疑い。署によると、黙秘している。制作に必要な物品を購入したと装い健康器