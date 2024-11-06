イリ河谷最大の風力発電プロジェクトが発電開始中国新疆ウイグル自治区 【新華社伊寧11月6日】中国の原発大手、中国核工業集団（CNNC）傘下の中核匯能新疆能源開発が新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州新源（キュネス）県に建設した100万キロワット風力発電所の第1期プロジェクトが4日、同自治区の電力網に接続し、発電を開始した。中国送電大手、国家電網傘下の国網伊犁伊河供電によると、同プロジェクトはイリ河谷