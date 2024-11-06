新潟県内の養鶏場で死んでいたニワトリから、高病原性鳥インフルエンザが確認されました。新潟・胎内市の養鶏場で、5日に死んだニワトリについて遺伝子検査を行った結果、県は6日、高病原性鳥インフルエンザであることが確定したと発表しました。新潟県内で高病原性鳥インフルエンザが確認されたのは今シーズン2例目です。県は午前8時から養鶏場で飼育するニワトリ約35万羽の殺処分をはじめました。