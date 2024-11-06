J＆J事業創造は11月27日〜12月3日の期間、「Bank of Craft presents CRAFT DESIGN MEETS FUKUOKA 織・絣 -ORI・KASURI-」を、大丸福岡天神店本館（福岡県福岡市）1階のアンテナプラスにて開催する。「Bank of Craft presents CRAFT DESIGNMEETS FUKUOKA 織・絣 -ORI・KASURI-」にて販売される、オリジナルラベルボトルと織物ラッピングのイメージ●人気の博多焼酎6銘柄にオリジナルデザインのボトルラベル同イベントは、伝統工