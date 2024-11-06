日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月6日の日経225ミニ期近（2024年11月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6033枚だった。 ◯2024年11月限（特別清算日：11月15日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 6033(6033) ソシエテジェネラル証券4101(4101) 松井証券1594(1594)