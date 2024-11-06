ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake．jp（ケーキジェーピー）」は、11月13日（水）〜12月24日（火）の期間、ポップアップストア「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake．jp」を、東京駅にある大丸東京店で開催する。【写真】ドレス姿のジャッキーがかわいい！ 『くまのがっこう』限定パッケージ■限定パッケージ缶も販売今回開催される「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake．jp」は、さまざまな人気絵本とコラ