スポーツ指導者向け研修会で講義を受ける参加者＝10月、東京都内高圧的な言動では力は伸ばせない―。10月、東京都内で開かれたスポーツの指導者向け研修会で、子どもの成長を促すにはメンタルヘルスに配慮したコーチングが重要であることが説かれた。女子テニスの大坂なおみとともに社会貢献活動を展開するスポーツ用品大手ナイキなどが主催し、全国からスポーツクラブや部活動などの指導者約50人が参加した。脳科学の知見によ