TAKERU SATOH 2025 CALENDAR feat. NAOKI FUJITANI From GLASS HEART 佐藤健の“2025カレンダー”「TAKERU SATOH 2025 CALENDAR feat. NAOKI FUJITANI From GLASS HEART」の発売が決まった。2025年全世界配信のNetflixシリーズ「グラスハート」から選りすぐりのビジュアルを凝縮される。2025年に全世界配信が予定されているNetflixシリーズ『グラスハート』で、＜孤高の天才音楽家・藤谷直季＞を演じた８カ月間にわ